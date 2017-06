Statoil skal vurdera utbygging av CO2-lager

– Fangst og lagring av CO2 (CCS) er eit viktig verktøy for å redusera CO2-utslepp og for å nå dei globale klimamåla slik dei er definerte i Parisavtalen, seier konserndirektør Irene Rummelhoff i Nye Energiløsninger i Statoil, i ei pressemelding.

Utgreiinga av lagringsplassar for CO2 er ein del av arbeidet for å få på plass eit fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 – såkalla CCS – frå norsk industri.

Lageret Statoil skal greia ut vil ha potensial til å ta imot CO2 frå både norske og europeiske utsleppskjelder, og blir det første lageret i verda som kan ta imot CO2 frå fleire industrielle kjelder.

Målet med prosjektet er å fanga CO2 frå tre landbaserte industrianlegg på Austlandet og transportere CO2 med skip frå fangstområdet til eit mottaksanlegg på land som blir lokalisert på vestkysten av Noreg. Ved mottaksanlegget vil CO2 bli pumpa frå skipa til tankar på land, før han blir sendt i røyr på havbotnen til ein eller fleire injeksjonsbrønnar aust for Troll-feltet på norsk sokkel.

Det er fleire moglege lokasjonar for mottaksanlegget, og den endelege avgjerda skal takast basert på kriterium som tryggleik, kostnader og fleksibilitet for utviding.

