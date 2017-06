Stort omsetningshopp for Maaemo

Noregs første restaurant med tre stjerner i den kanskje mest anerkjente restaurantguiden i verda, Michelin-guiden, auka omsetnaden med nesten 50 prosent i fjor.

– Det er klart det er gøy for oss at vi no tener pengar på det vi driv med. Det fortset å gå bra i år også. Drifta må jo gå rundt, seier kjøkkensjef Esben Holmboe Bang til Dagens Næringsliv .

Driftsinntektene i 2016 var 23,4 millionar kroner mot 15,9 millionar året før. Før skatt hadde dei eit overskot på 400.000 kroner.

Maaemo har åtte bord i restauranten, og held berre ope frå onsdag til søndag.

– Vi har så mange bord at vi klarer å levere ein så god kvalitet som mogleg. Det er ikkje eit konsept at vi skal ha få bord. Vi ønskjer berre ikkje at fleire bord skal gå på kostnad av opplevinga vi kan tilby, seier Bang.

Restaurantsjefen seier det ikkje er mogleg å drive ein restaurant i verdsklasse og ha som mål at ein skal tene seg rik.

Restauranten har 20 tilsette. Den stadig skiftande menyen på 20 retter kostar 2.600 kroner. Drikke kjem i tillegg.

