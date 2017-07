Adresseavisen fyller 250 år

Avisa hyllar den første utgåva si gjennom å bruka den same fonten og fargepaletten i nettutgåva som avisa hadde på slutten av 1700-talet. Dermed vakna nyheitstørste trønderar til K-ar som ser ut som F-ar, og N-liknande Y-ar.

– Når vi no eingong fyller 250 år, er det klart vi måtte gjera noko spesielt, seier designar Jonas Nilsson til Medier24 , men legg til at framsida blir som vanleg dersom du held peikaren over sakene.

Adresseavisen har også fått ein historikar til å «omsetja» det gammaldanske språket i førsteutgåva, som kom ut den 3. juni 1767 under namnet «Kongelig allene priviligerede Trondhiems Adresse Contoirs Efterretninger».

Avisa er den eldste som framleis blir gjeven ut, men i kampen om å vera den første avisa i Noreg, var det Norske intelligenz-Seddeler som var først ute. Avisa kom ut for første gong i 1763.

