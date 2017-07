Auka gebyr gav mindre avfall i Bergen

I ei prøveordning må bergensarane betala 30 kroner ekstra viss dei set ut «bosspannet» meir enn ein gong i månaden, ifølgje NRK. Det har redusert talet på spann med restavfall per hushald på eitt år vesentleg.

Prosjektet blei innført for 18 månader sidan. Renovasjonsgebyret har gått litt ned for éi månadleg henting, men på den andre sida må bergensarane betale litt over 30 kroner gongen viss dei vil kasta meir.

Kommunikasjonssjef Mette Nygård Havre i BIR fortel at den nye gebyrmodellen har gjeve gode resultat.

– Før vi innførte prøveprosjektet med fleksibel gebyrmodell sette bergenserane ut restavfallsspannet sitt 40 gonger i året i snitt. Men no, etter at vi innførte gebyrmodellen, er vi nede i 27 tømmingar i året, seier Havre til NRK.

