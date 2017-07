Fleire har politimeldt hatkriminalitet etter Pride-paraden 

Generalsekretær Susanne Øvergaard i Skeiv Verden har, ifølgje Dagsavisen , meldt ein episode kvelden før paraden til politiet. Ho fortel at tre menn ropte «jævla homsar» til henne og eit par venner da dei pynta paradebilen. Éin av mennene skal ha oppført seg truande mot Øvergaard, og da ho ringde politiet, skal han ha reagert med å dytte henne opp mot ein vegg og true med valdtekt.

Dagsavisen har òg snakka med Ahmed Umar, som skal ha vorte slått ned på veg heim frå paraden av ein hissig gutegjeng, og Haydar Mahdi, som fekk ei kaffikanne slengt etter seg da han og ein venn var på veg til paraden.

Politiførstebetjent Monica Lillebakken i hatkrimgruppa i Oslo politidistrikt kan fortelje at dei har fått inn fire politimeldingar relatert til hatkrim i samband med Pride. Ho seier til avisa at éi hatkrimsak er éi for mykje.

– Vi ser alvorleg på dei sakene vi har fått kunnskap om, og dei blir prioriterte. Ingen skal måtte bli utsette for straffbare handlingar med bakgrunn i kven dei er, seier Lillebakken.

