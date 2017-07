Fleire sjefar på Stortinget

Mens talet på sjefar har auka med 27 prosent, har talet på tilsette auka med 16 prosent og nærmar seg 500, skriv Dagens Næringsliv , som har sett på pengebruken hos dei som administrerer nasjonalforsamlinga i landet.

– Stortinget er offer for ei klassisk byråkratisering der ei veksande leiing blir oppteken av andre ting enn kjerneoppgåva, som er å syta for at møta i salen fungerer og at innstillingane og politikken, blir best mogleg, seier Marit Arnstad i Senterpartiet. Michael Tetzschner (H) meiner veksten «peker klart mot at en organisasjon som (...) er i ferd med å miste sitt grunnleggende oppdrag av syne».

Stortingsdirektør Ida Børresen skriv til avisa at «administrasjonen har sitt hovedfokus på den konstitusjonelle virksomheten og tjenestene til representantene.». Ho peikar på at «presidentskapet og administrasjonen er opptatt av å utvikle tjenestene til representantene, og effektivisere og profesjonalisere administrasjonen» og skriv vidare at stortingsrepresentantane er svært nøgde med servicen. Administrasjonen har fått pålegg om stillingsstopp og eit effektiviseringskutt på 2,5 prosent til neste år.

