"Gaven" seld til Tyskland

Kvinna bak historia, Ellen Vahr, har verkeleg fått lesarane på kroken med historia om tipp-tipp-oldemora si, fortel Aschehoug. No er boka «Gaven» seld for utgjeving i Tyskland.

– Det er fantastisk utlandet er interessert i historia til Anne Brannfjell, seier Ingrid Schibsted Jacobsen, agent i Oslo Literary Agency.

Romanen tek utgangspunkt i livet til Anne Brannfjell (1815-1905). Ho var ei fattig husmannsdotter – som etter kvart skulle bli den mest kjende kloke kona i Noreg.

«Med sine råd om å være utendørs i sol og frisk luft, bade i saltvann om sommeren, næringsrik mat, kost og trantilskudd, bidro Brannfjell blant annet til å bekjempe rakitt, også kjent som engelsk syke. Anne Brannfjell hjalp de som ba om råd uten å ta betaling, og for sitt uselviske virke ble hun i 2015 hedret med en statue i nærheten av sitt hjem på Ekeberg», heiter det i pressemeldinga.

– Eg har bore med meg historia om Anne så lenge eg kan hugsa, og trur at ho har noko å fortelja oss alle, også i dag, seier forfattaren. Ho ser ikkje bort frå at det ein gong i framtida kan koma ein oppfølgjar til "Gaven", ei bok som her heime har eit opplag på 13.000 eksemplar.

(©NPK)