Jan Ove Årsæther sluttar i TV 2

Årsæther byrja som nyheitsreporter i Oslo, og deretter gjekk han gradene til stillinga som sjef for nyheitene, sporten og TV2.no. I august forlèt han TV 2, noko han i ei pressemelding frå TV 2 seier at er på tide.

– Det er ei tid for alt. Eg har jobba i TV 2 sidan eg var i tjueåra, og no er det på tide å flytte heimanfrå. I lengre tid har eg leidd ei omorganisering av avdelinga vår, der alle no jobbar i Nyhetskanalen. Det er eit veldig godt tidspunkt å overlate roret til nokon andre, seier Årsæther.

Årsæther er takknemleg for tida i TV 2, men no seier han at han gler seg til å ta det litt meir med ro.

– Eg skal leite fram flugestonga, som eg ikkje har brukt på fleire år, og teste ut korleis det er å slå av telefonen i korte periodar, seier han.

Sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2 rosar Årsæther for innsatsen han har lagt ned, og seier at bidraget hans vil gjere TV 2 klare for framtida.

– Noko av det siste Jan Ove har bidratt med, er å sette saman eit kompetent lag med redaktørar og leiarar for TV 2-nyheitene. Han kan slutte i trygg forvissing om at det redaksjonelle miljøet han har vore med på å byggje, er klare til å ta TV 2 inn i framtida, seier Sandnes.

