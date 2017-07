"Perfekte» jordbær på veg ut på marknaden

Dei norske jordbæra har det optimalt når dei får rundt 20 grader og litt sol, og varmare netter. Godt vêr fleire stader fører til at heile landet vil få rikeleg med norske jordbær.

– Det har vore ein perfekt jordbærvår så langt, seier Gerd Byermoen, kommunikasjonssjef i Opplysningskontoret for frukt og grønt, til NTB.

Byermoen meiner at det denne veka kan bli perfekte bær. Sjølv om Sør- og Austlandet har hatt fine bær i eit par veker, er det no bæra er klare til å bli hausta i Hedmark og Oppland. Dermed aukar mengda jordbær så mykje at heile landet vil få god tilgang til norske bær.

