Politiet ber om bilete av Sogndal-brannen

Ingen personar vart skadde, men to bustadhus vart totalskadde i brannen, som fort kunne spreidd seg vidare til dei tettbygde trehusa i Sogndal sentrum. Frykta var at brannen skulle utvikle seg til ein ny Lærdal-brann, der over 40 bygningar gjekk tapt.

Kriminalteknikarar frå politiet undersøkte branntomta søndag, men har førebels ikkje konkludert med kva som var årsaka. No ber dei folk som har bilete av brannen, om å sende dei til politiet.

– Det er for å danne seg eit best mogleg bileyr av kor brannen starta, og korleis brannbiletet utvikla seg, seier operasjonsleiar Ole Tom Nord i Vest politidistrikt til NRK.

