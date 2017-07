Rekordmange E. coli-infeksjonar i 2016

Den ferske rapporten til Folkehelseinstituttet om matforgifting i Noreg viser at talet på matforgiftingar frå E. coli-bakteriar var rekordhøge i 2016, ifølgje Dagbladet .

239 nordmenn blei ramma av den alvorlegaste varianten av E. coli (EHEC) i 2016. Dette er ein auke frå 221 smitta året før, og 151 i 2014.

– Vi har aldri tidlegare registrert nokon høgare tal enn no i overvakingssystemet vårt. At så mange i fjor fekk den alvorlegaste varianten av E. coli infeksjon (EHEC), er beklageleg, seier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, til avisa.

Grunnen til auken i talet på E. coli-infeksjonar er, ifølgje Vold, at sjukdommen har vore underdiagnostisert. Helsevesenet er no betre rusta til å avdekkja både denne bakterien og andre parasittar og virus enn tidlegare.

Ifølgje Vold er sommarmånadene høgsesong for E. coli-infeksjonar. Grilling får noko av skulda for dette.

– Det er bra at mange no veit at ein ikkje skal ha rått og grilla kjøt på den same tallerkenen, men for mange gløymer seg ved at dei brukar ein gaffel når dei legg rått kjøt på grillen, og så brukar dei den same gaffelen når dei tek dei steikte kotelettane av. Då har kjøtet brått blitt reforureina med bakteriane, forklarer Vold.

Ho strekar under at E. coli-infeksjonar kan ha svært varierande alvorsgrad.

I 10–15 prosent av tilfella kan infeksjonen føra til nyresvikt. Barn og eldre er spesielt utsett, og døyingstala blant desse gruppene er høgare enn resten av befolkninga.

