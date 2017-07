Rema med ny milliardsatsing på kylling

Etter at den veksande kyllingmarknaden fekk eit skot for baugen på grunn av narasin og frykt for antibiotikaresistens, går det på nytt oppover for Norsk Kylling, som satsar på eit nytt milliardprosjekt, skriv Finansavisen.

– Som ein del av ei omfattande satsing på heile verdikjeda vår for kylling skal vi byggja ein fabrikk som kan slakta og foredla heile volumet til Norsk Kylling i dag og så langt vi kan sjå, seier administrerande direktør Kjell Stokbakken. Det er Rema Industrier, som er eit holdingselskap i Reitangruppen, som eig Norsk Kylling.

Stokbakken seier det er vanskeleg å komma med ein eksakt pris så tidleg i prosjekteringa, men seier det er snakk om ei stor investering som vil kosta ein stad mellom 1 og 2 milliardar kroner.

Den noverande fabrikken på Støren seks mil sør for Trondheim blir lagt ned til fordel for det nye anlegget, som skal byggjast i Malvik eller Orkanger.

(©NPK)