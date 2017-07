Skuleleiar dømd til halvtanna års fengsel for seksuelle overgrep 

Mannen i femtiåra vart i Namdalen tingrett i august dømd til 16 månaders fengsel for å ha gjort seg skuldig i eit seksuelt overgrep mot ei åtte år gammal jente. I vinter reduserte Frostating lagmannsrett straffa til tolv månaders fengsel, og påtalemakta anka til Høgsterett. Der vart straffa mot den tidlegare skuleleiaren skjerpa. Fire av fem dommarar kom fram til at eitt år og seks månader var passande straff, skriv NRK .

Mannen frå Nord-Trøndelag var på besøk hos jenta og mor hennar i januar 2016, og alle tre sov i same seng da overgrepet skjedde. Under rettssaka i tingretten kom det fram at begge dei vaksne var rusa. Mannen nekta straffskuld da saka starta. Mannen har ei sentral stilling i skuleverket og har tidlegare vore rektor på skulen der jenta går.

