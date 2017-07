Solberg roser byggjebransjen for opprydding

– I ein periode bidrog byggje- og anleggsbransjen sjølv til forhold som gjorde at han vart sett på som mindre attraktiv blant ungdom. Men det har dei store og seriøse aktørane tatt på stort alvor og jobba mykje med. Derfor ser vi også auka rekruttering til desse faga, seier Solberg til NTB.

Måndag besøkte ho ein byggjeplass i Drammen for å setje søkjelyset på behovet for fleire lærlingar og satsing på yrkesfag.

Kritikk

I fleire år har LO og den raudgrøne opposisjonen på Stortinget angripe regjeringa for manglande regulering av bemanningsbransjen. Kritikken har i særleg grad vore retta mot praksisen med såkalla nulltimarskontraktar, som inneber at tilsette ikkje får lønn mellom oppdraga.

Først i førre veke kom regjeringa med eit høyringsforslag om saka. Der går det fram at regjeringa vil innføre ein ny heimel for mellombelse tilsetjingar som berre skal gjelde bemanningsbyrå. Det er særleg denne delen av forslaget LO er kritisk til.

Avviser

Forslaget til regjeringa inneber at retten til mellombelse tilsetjingar blir ytterlegare utvida, meiner LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen.

– Regjeringa argumenterer med at innleigebedriftene har behov for fleksibilitet, men det at innleigebedrifta har eit mellombels behov, betyr jo ikkje at bemanningsbyrået har det. Dei driv jo nettopp med utleige av arbeidskraft og vil som regel ha permanent behov for folk å leige ut, seier Gabrielsen.

– Det er heilt nødvendig å ha ein bemanningsbransje som kan hjelpe arbeidsgivarane med behov for vikarar, svarer statsminister Erna Solberg (H).

– Viss ein tilsett til dømes skal ut i foreldrepermisjon, kan det vere krevjande for ein arbeidsgivar å finne ein erstattar på eiga hand, seier ho.

Fleire tiltak

Det å krevje at vikarane har fast tilsetjing i eit bemanningsbyrå, er å gå for langt, meiner Solberg.

– Problemet er at det vil bli veldig kostnadskrevjande, seier statsministeren, som viser til at mange i periodar kan ønskje seg ei lausare tilknyting til ein arbeidsplass, som studentar til dømes.

På byggjeplassen i Drammen vart Solberg vist rundt av Dag Andresen i Veidekke, som òg er styreleiar i Byggenæringens Landsforening. Han fortel at Veidekke har innført obligatorisk prekvalifisering av underleverandørar og bemanningsselskap, og seier dei òg tar stikkprøver.

– Vi treng bemanningsbransjen, men selskapa må vere seriøse, seier Andresen, som opplyser at 70 prosent av behovet for arbeidskraft i Veidekke blir dekt av eigne fagarbeidarar.

BNL har enno ikkje tatt stilling til innhaldet i regjeringsforslaget.

Nye krav

Under besøket i Drammen kom statsministeren dessutan med eit nytt valløfte: Den neste perioden skal alle statlege verksemder ha minst to lærlingar per tusen tilsette.

– I dag er det eit mål at norske kommunar tilset to lærlingar per 1.000 innbyggjarar. Samtidig er det eit krav at sentrale statlege verksemder tilset minst éin lærling per 100 tilsette. No skjerpar vi krava, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som var med statsministeren til Drammen.

