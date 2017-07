58 speidarar henta med helikopter i redningsaksjon – fire sende til sjukehus

2.000 speidarar var på haik ut frå speidarlandsleiren i Bodø natt til tysdag. Rundt 115 av desse valde dei tøffaste rutene ut frå området ved Børvasstindane. Utover kvelden blei desse 115 lett nedkjølte og valde å kontakta ambulanse for å bli henta ut frå fjellet, opplyser kommunikasjonssjef for speidarlandsleiren i ei pressemelding.

– 58 speidarar blei seint måndag kveld og natt til tysdag henta ut av fjellet i Åselidalen ved hjelp av eit Sea King redningshelikopter, seier Tommy Bech, operasjonsleiar i Nordland politidistrikt til NTB.

– Fire av desse blei tekne hand om av Nordlandssjukehuset, men ingen hadde livstrugande skadar, opplyser Randi Angelsen, kommunikasjonssjef ved sjukehuset.

Ein av pasientane blei skriven ut natt til tysdag, mens tilstanden til dei andre pasientane er stabil. Enkelte skal ha hatt fallskadar og vore nedkjølt, opplyser Frode Iversen i Hovudredningssentralen Nord-Noreg til NRK .

For å sikra kapasiteten blei eitt av Bell-helikoptera til Forsvaret rekvirert og flaug ned frå Bardufoss. Røde Kors blei også frakta med fly til fjellet for å sikra at alle som trong det fekk assistanse, skriv Avisa Nordland .

Fleire att i fjellet

Bech presiserer at det berre var eit fåtal av speidarane som bad om hjelp, og at mange speidarar er att i fjellet. Ifølgje avis a er dei andre speidarane sende til ei samlingsplass i Stordalen.

– Det er nok først og fremst snakk om samanfall av fleire uheldige omstende. Speidarar er jo alltid budd og reiser ikkje til fjells ubudd, seier Iversen til NTB.

– Samtidig kan det vera at det nordnorske sommarvêret ikkje er heilt som dei hadde venta, legg han til og fortel at det enkelte stader er «bortimot vinterstemning».

Fjellvande

Rundt 9.000 speidarar frå over 30 land er samla på landsleiren i år. Leirsjef Peer-Johan Ødegaard seier til NRK at tryggleiken er god nok for dei mange deltakarane, inkludert dei som er på tur i den lyse sommarnatta.

– Jada. Speidarane er godt fjellvande og budde på kva dei skal gjera, dersom det skjer ulykker. Det har vi sett i kveld, seier han.

– Vi var førebudd på at nokre situasjonar kunne oppstå, og det skal på ingen måte leggja nokon dempar på resten av leiren.

