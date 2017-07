Annakvart asylbarn fekk mellombels opphald

Per 1. juni hadde 698 personar i denne kategorien fått svar. For 331 av dei – 47 prosent – var svaret altså at dei får vera i Noreg til dei fyller 18, men etter det må dei ut, skriv VG . I fjor fekk 14 prosent av dei einslege mindreårige mellombels opphald, mens berre 1,3 prosent fekk det same året før.

– Det har vore ein klar auke i delen som får tidsavgrensa løyve, seier direktør Hanne Merete Jendal ved asylavdelinga i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Etter at delen som fekk tidsavgrensa opphald auka kraftig i fjor haust, registrerte UDI ei forverring i situasjonen for einslege mindreårige på norske mottak. Det kom mellom anna meldingar om sjølvmordsforsøk, angst, skulevegring og uro.

Landsmøtet til Arbeidarpartiet gjekk inn for å avgrensa mellombels opphald. Partiet kan likevel ikkje lova at delen med slike vedtak går ned dersom Ap kjem til makta.

– Det landsmøtet sa, er at vi innrettar oss til det regelverket som er, men at det handlar om korleis vi tolkar regelverket. Det er ikkje mogleg for meg å seia om prosenten skal ned eller opp, for det handlar om kven som har krav på opphald, seier innvandringspolitisk talsmann Stein Erik Lauvås.

