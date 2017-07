Auke i bekymringsmeldingar til barnevernet

Ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB) førte det likevel ikkje til at barnevernstenesta la bort fleire meldingar utan å starta undersøking. Denne delen går faktisk ned, frå 20 prosent i 2015 til 18 prosent i 2016.

Totalt sett undersøkte barnevernet ti prosent fleire saker i fjor enn året før. I alt blei det gjennomført 47.900 undersøkingar for 44.900 barn, og i 41 prosent av desse sakene var konklusjonen at barnevernet skal setja i gang tiltak. Det er omtrent same delen som i fjor, og det høge talet på undersøkingar fører difor til at sju prosent fleire barn fekk tiltak frå barnevernet.

Nokre få undersøkingar konkluderer med at saka blir sendt til fylkesnemnda med krav om tiltak og omsorgsovertaking. Talet er under 500 i 2016, vel 150 færre enn året før. Delen barn som fekk omsorg av barnevernet gjekk også ned.

Det er politiet som kjem med flest meldingar til barnevernet, med 15 prosent. Likevel er det meldingane frå politiet som oftast blir lagt bort. 34 prosent av meldingane derifrå fører ikkje til undersøking.

(©NPK)