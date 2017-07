Bondeleiar påverka av hets i ulvedebatten

– Det er berre nokre månader sidan eg verkeleg kjempa for livet mot kreften, seier Furuberg til Nationen .

I eit lukka forum for folk som kjempar for ulv på Facebook har bondeleiaren fått fleire hetsande kommentarar. Nokre av debattantane tok til orde for at det burde vera fellingsløyve av Furuberg, andre meinte ho burde setjast i bur.

«Jeg ønsker ikke folk syke, men jeg må innrømme at det hadde vært litt tilfredsstillende og se et tilbakefall av kreft på en viss person her», lydde ein av kommentarane som no blir følgt opp av politiet.

– Vi må i fellesskap seia at vi kan vera einige i sak, men at vi ikkje ønskjer verken å mobba eller ta livet av kvarandre, seier Furuberg som er sterkt prega av kommentaren.

Nina Jensen som er generalsekretær i WWF Verdens Naturfond reagerer på same måten. Ho har sjølv fått truslar frå jegermiljø på grunn av ståstaden sin i ulvedebatten.

– Det viktig at folk engasjerer seg, men å gå til personangrep blir veldig feil, seier Jensen.

Fleire i det lukka forumet på Facebook reagerte også på den aktuelle kommentaren mot Furuberg. Forfattaren har no sletta kommentaren og beklaga både til Furuberg og andre som må ha følt seg støytt.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) seier til Nationen at spesielt ulvedebatten har vore prega av at folk er provoserande lite saklege.

– Eg har vore mindre aktiv på sosiale medium nettopp fordi uansett kva eg legg ut så kjem det først og fremst kommentarar om ulv, seier Helgesen og legg til at nokre av kommentarane har vore på grensa til truslar.

