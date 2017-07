Du kan ikkje angre deg etter å ha førehandsstemt

NTB intervjua måndag valforskar Anders Todal Jenssen ved NTNU i Trondheim om førehandsstemmegivinga. På spørsmål om kva konsekvensar det kan få at veljarane stemmer før valkampen er slutt, svarte Todal Jenssen dette:

– Om du førehandsstemmer, kan du ombestemme deg og stemme på nytt. Det treng derfor ikkje å få store konsekvensar om veljarane skulle sjå heilt annleis på verda nærmare valdagen.

Dette sitatet har fått fleire til å reagere. Valdirektoratet seier tysdag at norske veljarar ikkje har angrerett når dei gir frå seg førehandsstemme.

– Nei, ein kan ikkje ombestemme seg. Når ein har kryssa av i manntalet, har ein stemt, seier kommunikasjonssjef Kristina Jørgensen i Valdirektoratet til NTB.

– Synd at vi ikkje lenger har ordninga

Frank Aarebrot, professor ved Institutt for samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen (UiB), fortel at det tidlegare var mogleg å angre på førehandsstemmer i Noreg.

– Da vi hadde poststemmegiving, var det mogleg å angre seg når ein førehandsstemte. Poststemmene vart talde opp for seg, og seinare kryssa av i manntalet. Om ein stemte på valdagen òg, vart ikkje poststemma talt med, seier Aarebrot til NTB.

Posten tok over førehandsstemmene i 1997. I 2003 skreiv Bergens Tidende at poststemminga vart avvikla fordi det vart for dyrt for Posten. Da kommunane igjen tok over førehandsstemmemottaket, vedtok vallovutvalet at førehandsstemmene skulle vere endelege, opplyser Valdirektoratet.

– Det er synd at det vart slutt på denne ordninga. Det hadde jo vore mykje betre om det endelege valet var på valdagen. No kan ein stemme allereie fra juli, og det kan jo skje mykje gjennom valkampen.

Aarebrot strekar likevel under at ein angrerett for førehandsstemmer hadde vore tungvint i dag og ville ha kravd mykje skolering av dei som tar imot stemmene.

Blinde og døve for motførestillingar

Todal Jenssen seier tysdag at han er overraska over at ordninga er avvikla, og at det er uheldig.

– Samtidig skal det utruleg mykje til før det store fleirtalet ombestemmer seg. Store grupper veljarar er både blinde og døve for motførestillingar og lèt seg ikkje påverke av det som skjer. Det skal uhyre mykje til før denne gruppa endrar partipreferanse, seier Todal Jenssen.

Som eit teoretisk eksempel viser han til at dette likevel kunne ha skjedd om en partileiar vart kjent skuldig i overlagt drap.

Han legg til at avviklinga er mest alvorleg for vanegjengaren – for dei som har tenkt å stemme likt, men som ikkje har eit sterkt politisk engasjement.

