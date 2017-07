Få funn av radioaktivitet i norsk mat 

Overvakingsprogrammet til Mattilsynet og Strålevernet måler radioaktiv forureining i norsk mat. I 2016 viste overvakinga berre overskridingar av grenseverdiane i enkelte prøver av sauekjøtt og i éin brunostprøve.

I 2016 var det 30 år sidan ulykka i kjernekraftverket i Tsjernobyl. Den radioaktive forureininga som følgde med regn og vind, ramma delar av Noreg. Stoffet cesium-137 finst framleis i kretsløpet i naturen og i visse typar mat i områda der nedfallet er størst.

Måling av sau frå utmarksbeite i fjor viste cesium-137-nivå over grenseverdien i seks fylke og 28 kommunar. I desse besetningane måtte dyra fôrast ned mellom éi og fem veker før slakting for at nivåa av radioaktivt cesium i kjøttet skulle komme under grenseverdien. Nivåa av cesium-137 i kjøtt og mjølk var middels høge samanlikna med resultata frå dei siste åra.

