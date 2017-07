Faktisk.no blir lansert onsdag

Onsdag morgon byrjar Faktisk.no på arbeidet med faktasjekk og kamp mot falske og oppdikta historier i Noreg. Faktisk er eit sjølvstendig, ikkje-kommersielt og uavhengig selskap som skal granske påstandar og avdekkje feil hos media, inkludert hos sine eigne eigarar, skriv selskapet i ei pressemelding.

– Selskapet er no etablert, og mannskapet på plass. Vi har brukt tid på å skreddarsy ei unik publiseringsplattform for faktasjekk. No startar det verkelege arbeidet, seier ansvarleg redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk.no.

Redaksjonen har i etableringsfasen sett på starten av valkampen og landsmøtetalane til partileiarane denne våren. Han legg til at selskapet framover vil avdekkje slurv og feil i media og falske eller oppdikta historier som spreier seg på Facebook. Egeberg presiserer at Faktisk.no ikkje skal vere eit meiningspoliti.

– Folk skal få meine og føle det dei vil, utan at vi kan avvise eller «godkjenne» det. Vi kjem heller ikkje til å sjekke framskrivingar. Spådommar lar seg berre faktasjekke av historia, seier Egeberg.

Etableringa av den uavhengige redaksjonen har gått føre seg sidan mars og har fått økonomisk tilskot frå Fritt Ord, Stiftelsen Tinius og Dagbladets stiftelse.

