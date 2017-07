Jussekspert: Lovbrot å ikkje tilby samiske bokstavar på bilskilt

– Dei statlege vegstyresmaktene gjer seg skuldige i lovbrot ved å ikkje inkludere samiske bokstavar, slik at også samiske ord kan brukast på bilskilta, seier førsteamanuensis Ánde Somby ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø til NRK .

Han meiner at ordninga ikkje er i samsvar med den såkalla sameparagrafen i Grunnlova, som pålegg styresmaktene, inkludert vegstyresmaktene, å leggje forholda til rette for å bevare og utvikle dei samiske språka.

– Det same er uttalt i språkkapitlet i samelova, som opnar med at samisk og norsk er likeverdige språk, poengterer Somby, som reknar med at Vegvesenet får ordna opp i dette umiddelbart.

Vegvesenet kan ikkje svare på om dei bryt lova eller ikkje, ettersom dei ikkje har høyrt om dette før.

– Vi kjem ikkje til å gjere noko med denne saka no, seier seksjonssjef for køyretøygodkjenning og registrering, Heidi Øwre, til NRK.

Ho forklarer at den nye ordninga til Vegvesenet er basert på den ordinære bilskiltordninga, som i alle år har nytta norske tal og bokstavar.

– Dei samiske teikna har aldri vore ein del av denne ordninga og har dermed heller ikkje vorte vurderte i innføringa av ordninga med personlege bilskilt, forklarer Øwre.

NRK har ikkje lykkast i å få ein kommentar frå Samferdselsdepartementet.

I juni vart det mogleg å bestille personlege bilskilt via Vegvesenets nettsider. Sjølv om dei norske bokstavane Æ, Ø og Å er godtatt, er det ikkje mogleg å bestille skilt med dei samiske bokstavane Á, Č, Đ, Ŋ, Ŧ og Ž.

