Kommune må betala mobbeoffer 2,7 millionar 

Dommen slår fast at kommunen som skuleeigar ikkje gjorde nok for å hindra at kvinna i ungdomsåra, frå 6. til 9. klasse, blei utsett for mobbing. Romsdal tingrett meiner kommunen handla aktlaust og at han ikkje har klart å oppfylla kravet i opplæringslova om retten til eit psykososialt miljø.

Det var NRK som først omtalte saka.

Kvinna fekk aldri fullført vidaregåande skule og er i dag heilt ute av arbeidslivet. Ho er kjend 75 prosent invalid etter påkjenningane ho blei utsett for i åra før ho fylte 16 år. Retten har difor tilkjent henne ei erstatning på 2,7 millionar kroner.

I retten kom det fram frå andre elevar ved skulen på same tid at det var allment kjent at kvinna var utsett for mobbing og at ho ikkje hadde det bra. Ho blei kalla «feit» og «stygg», og ho blei stengd ute frå fellesskapet, ifølgje medelevane. Eit at vitna sa vidare at lærarane på skulen må ha sett dette, men at dei likevel valde å ikkje gripa inn. Ingen frå klassen til kvinna stilte som vitne under rettssaka, trass fleire forsøk på dette.

Retten har derimot ikkje funne det bevist at kvinna også blei mobba eller trakassert av lærarar ved skulen. Rektoren ved skulen i den aktuelle perioden sa i retten at ho aldri hadde vore med på at det blei brukt så mykje tid og ressursar på ein enkelt elev og at ho var stolt over innsatsen som var gjort.

