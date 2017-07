Nedgang i smittsame sjukdomsutbrot

Folkehelseinstituttet (FHI) påpeiker likevel at rapporten byggjer på informasjon om utbrot som har blitt varsla, og at det reelle talet truleg er høgare. Det gjeld spesielt for mindre alvorlege sjukdommar, som ofte enten ikkje blir oppdaga, eller som blir oppdaga, men ikkje varsla.

– Det er antakeleg framleis ei stor underrapportering av utbrot. Ei rask og meir fullstendig varsling av utbrot gjer at sentrale styresmakter kan sjå kvart enkelt utbrot i nasjonal samanheng, seier lege Bernardo Guzman ved Folkehelseinstituttet.

100 av varslingane kom frå helseinstitusjonar. Talet på varslingar frå sjukeheimar har gått ned, medan talet på varslingar frå sjukehus har auka frå 2015. Utbrota førte til 1.489 sjuke eller asymptomatiske berarar, og 33 prosent av dei var helsepersonell.

Med 62 smittsame utbrot er norovirus det vanlegaste i helseinstitusjonane. Nestemann på lista, stafylokokkar, hadde berre åtte utbrot.

FHI tok same året imot 28 varslingar om mistenkte eller verifiserte næringsmiddelborne utbrot utanfor helseinstitusjonar. Talet har gått ned både samanlikna med 2016 og tidlegare år. Også her er det norovirus som er den største syndaren.

I tillegg blei FHI varsla om ni utbrot som verken var næringsmiddelborne eller relaterte til helseinstitusjonar.

Utanfor helseinstitusjonane har det sidan 2012 vore flest smittsame utbrot ved restaurantar, kafear, pubar, barar og gatekjøkken. Buffet-servering er sannsynlegvis det som har ført til flest utbrot.

(©NPK)