Rundt 90 arresterte i aksjon mot kriminelle nettverk aust i Oslo

– Den siste veka er 25 personar arresterte i ein større innsats mot kriminelle nettverk i Oslo. Dette er ein del av ein auka innsats dei siste månadene, seier sjef for alvorleg kriminalitet i Oslo-politiet, Grete Lien Metlid.

På ein pressekonferanse tysdag sa politiet at dei har arrestert nærmare 70 andre i tidlegare fasar av etterforskinga, som har gått over fleire månader. Politiet opplyser at dei ønskjer å svekkje dei kriminelle nettverka som har skapt utrygge forhold for dei som bur i Oslo aust/søraust.

– Vi er har vorte kjent med episodar av vald, truslar og narkotikakriminalitet i området, som har utvikla seg i negativ retning, seier politistasjonssjef Jon Roger Lund ved Stovner politistasjon, som samtidig stadfestar at politiet har gjort fleire store beslag av narkotika.

Barnehager og skular

Metlid opplyser at politiet òg har gjort beslag av våpen og pengar, men vil ikkje presisere kor desse beslaga er gjort. Lund kan likevel stadfeste at politiet har funne narkodepot ved barnehagar og skular, utan å utdjupe det nærare. Han opplyser til NRK at politiet har registrert ungdommar heilt ned i fjorten- og femtenårsalderen i desse kriminelle nettverka.

Politiet seier dei ser svært alvorleg på situasjonen. Særleg bekymra er dei over at dei kriminelle nettverka rekrutterer barn og ungdom langt under 18 år til å selje narkotika.

– Vårt mål er å svekkje desse nettverka varig og hindre ytterlegare rekruttering, seier Lund, som understrekar at etterforskinga er på eit tidleg stadium.

Fem i varetekt

Gjennom etterforskinga har det komme fram fleire straffesaker som politiet førebels ikkje vil gi detaljar om.

I ei pressemelding tysdag opplyste politiet likevel at fem personar er varetektsfengsla den siste veka, og at dei er sikta for narkotikalovbrot. Dei har òg fått brev- og besøksforbod i fire veker og fullstendig isolasjon i to veker, ifølgje fengslingsavgjerdene. NRK har snakka med forsvararane til fleire av dei sikta. Dei seier at klientane deira ikkje vedgår straffskuld.

Overvaking

Politiet identifiserte tre av dei sikta – menn på høvesvis 23, 22 og 20 år – gjennom kameraovervaking av eit område der det var plassert narkotika i eit depot i skogen. Alle tre vart arresterte 27. juni, går det fram av fengslingsvedtaka frå Oslo tingrett.

Retten festar ikkje stor lit til forklaringa til tjuetoåringen om at han hadde dratt ut i skogen for å leite etter husnøklane saman med tre kameratar rundt staden der det stod ein Ikea-bag med hasj. Ifølgje VG vedgår tjuetoåringen ikkje straffskuld.

Den eldste forklarer at han ikkje «visste noko om at vennene hans leita etter narkotika i skogholtet». Den yngste var ikkje til stades under fengslingsmøtet.

Politiet tok dei to andre, høvesvis 18 og 20 år gamle, ei veke tidlegare. Begge vart varetektsfengsla 23. juni. Utover det gir rettsavgjerdene ingen vidare detaljar om arrestasjonane.

Større etterforsking

Av alle rettsavgjerdene går det fram at politiet er i ein svært tidleg fase av ei større etterforsking «med sannsynleg fleire involverte», og retten fekk høyre at det var svært avgjerande at dei fekk gjere dette arbeidet uhindra og utan innblanding frå sikta eller andre med interesser i saka.

I ei av sakene «fremgår det av spaningsrapporten at det er betydelig omsetning av narkotika på Holmlia, og at dette er organisert».

Politiet peikar overfor retten òg på at dei arbeider aktivt med å avdekkje bakmenn, og at dei ikkje ser vekk frå at det kan komme fleire arrestastasjonar.

Ifølgje NRK er dei andre arresterte både unge og vaksne, og fleire av dei skal vere knytte til Søndre Nordstrand bydel i Oslo.

(©NPK)