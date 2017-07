Solberg: Klima og helse viktige spørsmål for Noreg under G20-møtet

Tysdag møtte ho ei rad norske organisasjonar, deriblant Redd Barna, Nettverk for ansvarlig gjeldspolitikk, Kirkens Nødhjelp, Changemaker og Forum for utvikling og miljø.

Organisasjonane, som har deltatt i prosessen fram mot toppmøtet, gav statsministeren fleire innspel om saker som dei håper vil dominere G20-møtet i Tyskland denne månaden.

Menneskerettsspørsmål stod ikkje på dagsordenen på møtet tysdag, og Solberg ville heller ikkje på spørsmål frå pressa kommentere kritikken mot regjeringa i saka om den kinesiske nobelprisvinnaren Liu Xiaobo. Opposisjonen har kritisert regjeringa for å vere unnfallen etter utspelet frå utanrikssjefen i EU, Federica Mogherini, som fredag bad Kina om å setje fri fredsprisvinnar Liu Xiaobo.

– Menneskerettsspørsmål står ikkje på dagsordenen på G20-møtet, men kan dukke opp når dei andre temaa blir tatt opp, kommenterte ho kort.

Ho opplyste at ho skal ha bilaterale møte med Japan og Indonesia, og stadfesta at det ikkje blir noko møte med USAs president Donald Trump.

Ros til organisasjonar

Solberg trekte spesielt fram klima, internasjonal handel og helsespørsmål som viktige, og ho roste dei norske organisasjonane for å komme med viktige innspel.

– Det tyske presidentskapen har også lagt vekt på deltaking frå det sivile samfunnet, sa Solberg.

Det viktigaste innspelet frå Redd Barna er styrking av utdanninga for barn. Organisasjonen viser til at den samla bistanden til utdanning i verda fell for sjette året på rad. Dessutan peikar dei på at den bistanden som blir gitt, i liten grad når dei aller fattigaste.

– Under G20-møtet har Erna Solberg ein gyllen sjanse til å vise seg som ein global leiar for barns utdanning. Utdanning er ikkje berre ein menneskerett, det er ein døropnar til betre helse, samfunnsdeltaking og ein verdig jobb. Likevel minkar den internasjonale bistanden til utdanning. Viss trenden held fram, kjem det til å ta minst 70 år før alle barn får ein skulegang dei kan lære av, seier generalsekretær Tove Wang i Redd Barna.

Skattepolitikk

Changemaker og Kirkens Nødhjelp meiner at skattepolitikken må opp som eit hovudtema. Ifølgje Tax Justice Network forsvinn årleg rundt 500 milliardar dollar i skatteinntekter frå multinasjonale selskap til skatteparadis.

– Dagens skattesystem er svært problematisk for utviklingslanda, som går glipp av milliardar av dollar som kunne ha vore brukt på helse og utvikling. I tillegg skaper skattesvika hos dei multinasjonale selskapa ei konkurransevriding som er skadeleg for nasjonale bedrifter også her i Noreg, seier leiaren i Changemaker, Tuva Widskjold.

Solberg streka under at desse spørsmåla er viktige og viste til at G20-landa mellom anna har felles prioriteringar for å kjempe mot korrupsjon.

(©NPK)