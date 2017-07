Tusenvis av våpen og fleire tonn sprengstoff innleverte under våpenamnesti

I tillegg etterregistrert politiet 2.675 hagler, viser oppteljinga Politidirektoratet har gjort etter at amnestiet blei oppheva 31. mai.

Amnestiet er det tredje sidan 2003. Under det første amnestiet, som varte i eitt år mellom 2003 og 2004, fekk politiet inn 35.724 skytevåpen. Under amnestiet i 2008 kom det inn 13.660 våpen. Det er derfor heilt naturleg at det har kome færre våpen inn denne gongen, meiner avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet.

– Kvart våpen som kom inn under amnestiet, er eit viktig bidrag til å førebyggje kriminelle handlingar og ulykker, seier Kvigne.

Ho oppfordrar folk som har uregistrerte våpen liggjande, og som likevel ikkje fekk nytta amnestiet, til å levere inn våpenet.

– Ta kontakt med politiet! Som regel kan ein ikkje rekne med å behalde våpenet, men det er heller ikkje gitt at ein blir straffa. Blir våpena oppdaga i ein annan samanheng, så er strafferamma to års fengsel, i grove tilfelle seks år, seier ho.

