Virke: Nordmenn vil svi av 2 milliardar på grensehandel i sommar

Ifølgje hovudorganisasjonen Virke går grensehandelen ut over omsetnaden til norske daglegvarebutikkar, og spesielt i kommunane ved grensa til Sverige. Dei viser til at Østfold har lågast omsetnad per innbyggjar i Noreg. Daglegvarebutikkar her omsette for 24.4098 kroner per innbyggjar i 2016, noko som er 6.000 kr under landsgjennomsnittet.

Butikkar i andre kommunar i Noreg, spesielt dei som trekkjer til seg hyttefolk og turistar, kan glede seg over sommaromsetnaden. Virke reknar med at nordmenn vil handla mat og drikke for 36 milliardar kroner i juli og august.

– Daglegvarehandelen står tradisjonelt for omtrent to tredelar av omsetnadsauken til handelen i juli og august. Auka sal av grillmat forklarer mykje av dette, seier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare i ei pressemelding.

(©NPK)