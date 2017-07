«Lurelegen» ankar ikkje dommen 

Tre veker etter at dommen fall, er det klart at ho ikkje ankar, opplyser advokaten hennar, Ole Joachim Devold, til NRK .

34-åringen gav seg ut for å vere lege eller kirurg ved Sørlandet sjukehus ved fleire anledningar, derav tilnamnet Lurelegen. Aust-Agder tingrett dømde henne til fengsel i to år og seks månader for blant anna grovt bedrageri.

Kvinna erkjente straffskuld då saka starta. Ho stod tiltalt for 22 forhold, blant anna grovt bedrageri, truslar, vald, ulovleg våpeninnehav, omsynslaus og skremmande åtferd, brot på helsepersonellova og råkøyring.

Kvinna er frikjent på eitt av bedrageripunkta i tiltalen, men dømd skuldig i resten. Ifølgje dommen må ho dekke tap for ei rekke personar, med 337.000 kroner som det største enkeltbeløpet.

(©NPK)