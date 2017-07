Faktisk.no fann feil hos Jensen, Vedum, Giske og Borten Moe

VG, Dagbladet, NRK og TV 2 står bak faktasjekktenesta som blei lansert onsdag. Ansvarleg redaktør Kristoffer Egeberg opplyser at redaksjonen i Faktisk.no i etableringsfasen har sett på starten av valkampen og landsmøtetalane til partileiarane denne våren.

Etter at 20 påstandar er gjennomgått, er status at fire av dei er heilt feil, fire er delvis feil, tre er usikre påstandar, mens ni påstandar er heilt eller delvis sanne.

Sysselsettingsbom

Påstandar frå finansminister Siv Jensen (Frp), Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiets Ola Borten Moe og Arbeidarpartiets Trond Giske viste seg heilt feil dei blei gjenstand for ein grundig faktasjekk.

Jensen har opptil fleire gonger komme med påstanden om at Noreg har tapt 50.000 arbeidsplassar i oljerelatert industri og at den største sysselsettingsveksten i same periode for landet har komme i privat næringsliv. Konklusjonen frå Faktisk.no, etter blant anna å ha sjekka tal frå Statistisk sentralbyrå, er at den største veksten i sysselsetting er komme i offentleg forvaltning, og ikkje i privat næringsliv.

– Det er heller ikkje rett at Noreg har tapt 50.000 arbeidsplassar i oljerelatert industri. Størstedelen av desse arbeidsplassane har ikkje forsvunne, men er i dag knytt til andre næringar, heiter det i konklusjonen.

Jensen forsvarer likevel delar av påstanden:

– Når den samla sysselsettinga har stige med 30.000 trass i bortfallet av 50.000 sysselsette knytt til oljeverksemda, har det vore ein stor jobbvekst, i form av nye oppgåver for 80.000 sysselsette.

For enkelt

Aps Trond Giske har hevda at for kvar private skule som blir oppretta, må det offentlege legge ned éin. Også han får strykkarakter frå faktasjekkarane. Frå skuleåret 2014/15 til 2016/17 blei det lagt ned 129 offentlege skular. Det blei oppretta 51 nye privatskular og 41 nye offentlege skular i same periode.

Faktisk.no strekar under at det er eit sjølvstendig, ikkje-kommersielt og uavhengig selskap som vil granske påstandar og avdekkje feil også hos media, inkludert hos sine eigne eigarar, utan å fungere som eit meiningspoliti.

Redaksjonen er etablert med økonomisk støtte frå Fritt Ord, Stiftelsen Tinius og Dagbladets stiftelse.

(©NPK)