Fire av ti trur reiseforsikringa dekkjer skader på mobiltelefonen

Blant gruppa under 30 år trur halvparten at reiseforsikringa dekkjer skader på mobilen, ifølgje undersøkinga som Opinion har utført for KLP skadeforsikring.

– Vi får dagleg telefonar frå kundar som lurer på om reiseforsikringa dekkjer knust skjerm og uhell med mobilen. Men reiseforsikringa dekkjer dessverre ikkje slike hendelege uhell. Men derimot blir hendingar som kantring med kano og trafikkuhell der mobilen blir skadd dekt, fortel Robin Wulff-Nilsen, avdelingsleiar i KLP Skadeforsikring.

Det er derfor god grunn til å passe ekstra godt på mobilen når du er ute på reise. Dersom mobilen din blir stolen derimot får du erstatning, opplyser forsikringsselskapet.

– Om du blir fråstelt mobilen på reise, må tjuveri meldast til det lokale politiet så fort som mogleg. Ta med deg ein skriftleg stadfesting på meldinga. Får du ikkje gjort det, må tjuveri meldast til norsk politi så fort du kjem heim, seier Wulff-Nilsen.

Han legger til at elektroniske gjenstandar som PC, nettbrett og andre verdisaker skal leggjast i handbagasjen under fly- og togreiser. Skulle gjenstandane bli øydelagt eller borte i innsjekka bagasje, risikerer ein å ikkje få dekt noko.

(©NPK)