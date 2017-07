Flyktningar vel storby framfor distrikt

Dei aller fleste flyktningar som får opphaldsløyve, blir tildelt ein kommune å busetje seg i. På den måten blir personar med flyktningbakgrunn spreidd mellom by og distrikt. Men ein ny rapport frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at mange vel å flytte frå distrikta for å finne jobb i byane, skriv Klassekampen . Éin av fire som flytter, vel å busetje seg i Oslo.

SSB har tatt for seg bustadmønsteret til personar med flyktningbakgrunn i Noreg i perioden 2005 til 2014. Rapporten viser at tala på dei som blir buande er lågast i Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. I desse fylka blir mellom 60 og 70 prosent buande i kommunane dei først blir plassert i, mens landsgjennomsnittet ligg på 80 prosent.

– Dei som vel å bli buande, er stort sett betre integrert i det lokale miljøet enn dei som flytter, forklarer SSB-forskar Minja Dzmarija. Ho meiner det er utfordringar knytt til fråflyttinga frå dei nordlegaste fylka, og Sogn og Fjordane.

– Dette er område som har høg grad av utflytting og trenger all arbeidskraft dei kan få. At dei med flyktningbakgrunn ikkje blir buande her, er uheldig i så måte, seier ho.

