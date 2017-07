Høgast talet på narkotikabeslag på fem år 

Det blei gjort nærmare 20.000 tollbeslag i første halvår 2017, av dei 2.200 var narkotikabeslag. Dette er det høgste talet på narkotikabeslag i første halvår dei siste fem åra.

Det er beslaglagt over eitt tonn hasj så langt i år. I tillegg kjem beslag av 141 kilo amfetamin, som er 52 kilo meir enn dei seks første månadene i fjor. Vidare er det beslaglagt 4,2 kilo kokain, 3,6 kilo heroin og to kilo ecstasy.

Tolldirektør Øystein Børmer fortel at stadig fleire privatpersonar smuglar sitt eige dop over grensa gjennom internetthandel, framfor å handle allereie smugla varer inn i landet.

– Post- og pakketrafikken over grensa aukar med fleire, men mindre forsendingar av ulike forbodne varer, seier Børmer til NTB.

Tolletaten opplever derfor ein spreidd trussel, ettersom kriminelle aktørar på same tid smuglar store kvanta narkotika inn til landet. Etaten opplever samtidig at dei mest kriminelle aktørane bruker stadig meir avanserte metodar når dei smuglar varer over grensa.

– Dei spanar mot grenseovergangen, overvaker trafikken og nyttar seg av følgjebilar. Aktørane bruker samtidig meir teknisk utstyr, som sambandsutstyr, for å redusere risikoen for bli tatt, seier Børmer.

(©NPK)