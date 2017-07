Konfliktrådet bekymra over geografiske skilnadar

Konfliktråda har fått 4.115 saker i første halvår av 2017, fordelt på 1.991 straffesaker og 1.914 sivile saker.

Auken er positiv, meiner direktør Lise Sannerud, som likevel er bekymra over store ulikheitene i talet på saker som blir sendt over frå politi og påtalemakt til dei 19 konfliktråda.

– Sett frå eit rettsperspektiv er det urovekkjande at ikkje like lovbrot får lik reaksjon landet over, seier ho, og varslar at dei vil ta dette opp i eit møte med øvste beslutningsstyresmaktene hos Riksadvokaten og Politidirektoratet.

For eksempel blei det overført 178 saker til konfliktrådet frå politi og påtalemakt i Hordaland, samanlikna med 485 saker frå Trøndelag. Rådet ser slike forskjellar i alle typar saker, frå vald og seksuallovbrot til økonomiske konfliktar.

– Det betyr ein sak per 2.921 innbyggjarar i Hordaland, og ein sak per 963 i Trøndelag. Legger vi til grunn at kriminalitetsbildet er nokolunde likt, betyr dette at det er større sjanse for å få same type kriminalitet behandla i konfliktrådet i Trøndelag, enn i Hordaland. Då står rettssikkerheita i fare, seier informasjonssjef Gro Jørgensen til NTB.

Så langt i år har vald, som i tidlegare år, utgjort den største sakskategorien for alle konfliktråda med 871 saker. Den største auken frå same tid i fjor er i skadeverk og økonomiske konfliktar, som har auka med høvesvis 36 og 11,7 prosent.

Noreg har 19 konfliktråd over heile landet med 550 meklarar.

