Kraftig annonsevekst for Airbnb i Noreg

I juni låg det ute over 22.000 utleigeannonsar i Noreg på den amerikanske marknadsplassen, skriv NRK som har fått tilgang til statistikken.

Også den norske marknadsplassen Finn.no har merkt seg at interessa for å leige ut ferieleilegheiter- og hus har vakse i Noreg dei siste åra. I slutten av juni var det 45 prosent fleire annonsar for fritidsbustader til leie på Finn enn på same tid i fjor, opplyser produktdirektør i Finn reise, Eivind W. Christiansen.

– Vi nordmenn har ein viss restriksjon mot å leige ut hytte og heim, men der er vi i ferd med å snu. Eg trur at fleire ser moglegheita til å kunne finansiere eigne kjøp og feriar ved å leige ut eigne eigedommar, seier han.

At fleire utanlandske turistar droppar pakkereisa kan vere med å forklare trenden, trur næringspolitisk fagsjef Ingjerd Sælid Gilhus i NHO Reiseliv.

– Det går veldig godt i norsk reiseliv, og det er ein stor auke i utanlandske gjester som kjem til Noreg, seier Gilhus, og legger til at organisasjonen er positive til denne typen utleige-plattformer, fordi det gir større overnattingstilbod for turistar, seier Gilhus til NRK.

Ho presiserer at trass auka interesse for ferieleilegheiter, vil sommarsesongen i år truleg gå svært godt også for hotell og andre tradisjonelle overnattingstilbod.

