Kreftlegar vil ha raskare tilgang på ny medisin 

Brevet er sendt på vegner av Norsk myelomatosegruppe, skriv VG , som har lest brevet. Det er skrive under av fem overlegar, som er Noregs fremste på beinmergskreft. Dei krev eit raskare system for godkjenning av nye medisinar.

«Bekymringa gjeld først og fremst den lange tida det tar før ei avgjerd blir tatt. Hurtig metodevurdering i si noverande form er slett ikkje hurtig og fungerer i dag ikkje tilfredsstillande,» skriv legane.

Kristin Svanqvist i Legemiddelverket stadfestar at dei har hatt møte med Norsk myelomatosegruppe om bekymringsbrevet.

– Vi skal prøve å få til ei ordning for å gjere prosessen raskare. Eg forstår at mange pasientar syntest vi jobbar sakte, men det er viktig at vi gjer vurderingane ordentleg, seier ho.

– Vi veit at Noreg ikkje er ei sinke når det gjeld å ta i bruk nye kreftlegemiddel. Vi arbeider likevel med å gjere dette enda raskare enn i dag, seier statssekretær Anne Grethe Erlandsen på vegner av helseminister Bent Høie (H).

(©NPK)