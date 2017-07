Listhaug: Redningsbåtane i Middelhavet må snu

Tilbake frå foreldrepermisjon, men minst like stridbar som før. Den mest omstridde statsråden i regjeringa gjer seg klar for valkamp.

– Europa må ha kontroll på yttergrensene. Det er ikkje berekraftig over tid med så stor innvandring av økonomiske migrantar som vi ser no, seier innvandrings- og integreringsministeren i eit intervju med NTB.

Fleire enn 100.000 flyktningar og migrantar har sidan januar kryssa Middelhavet til Europa. Tre av fire har kome til Italia. Slik Listhaug ser det, er det berre ei mogleg løysing på situasjonen: Redningsbåtane må gjere vendereis med migrantane som blir plukka opp og sette dei i land på kontinentet dei kom ifrå.

– Løysinga er å få til ein avtale med eit land på andre sida. Det blir jobba iherdig med dette i EU. Då vil det stoppe med ein gong. Det er ingen som er interessert i å betale masse pengar for å bli plukka opp og sett tilbake til utgangspunktet, seier Listhaug.

Ideen er ikkje ny. Å styrke Libyas kystvakt har lenge vore ei prioritert oppgåve for EU-landa. Men om migrantane blir sett i land i Libya eller ein annan plass, er ikkje det viktigaste for Listhaug. Poenget er at dei ikkje skal fraktast til Europa.

– Det vil jo berre stimulere til meir trafikk, seier ho.

Fakta om Sylvi Listhaug

* Innvandrings- og integreringsminister sidan 2015. Før det landbruks- og matminister 2013–2015.

* Født 15. desember 1977 i Ålesund, oppvaksen i Ørskog på Sunnmøre.

* Gift, tre barn.

* Ho har vore i fødselspermisjon frå og med 5. mars til og med 2. juli 2017.

(Kjelde: Landbruksdepartementet, NTB, Wikipedia)

(©NPK)