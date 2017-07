Novo Nordisk kallar tilbake insulinpennar

Blant desse kjemikaliane er visse vaskemiddel. Produksjonsselskapet oppfordrar diabetikarar som bruker ein slik penn frå eit av dei berørte produksjonspartia til å byte ut sylinderampullehaldaren. Desse kan vere defekte, eller bli defekte i framtida.

Å bruke ein slik penn kan føre til at pennen gir ei lågare dose insulin enn venta, noko som kan føre til høgt blodsukker. Selskapet peiker likevel på at risikoen for å få høgt blodsukker ved bruk av ein slik penn er vurdert til å vere mindre enn 0,1 prosent.

–Vi ønsker ikkje at folk skal få panikk, seier direktør for marknadstilgang, Jan Marcus Sverre til NTB.

Dei berørte NovoPen Echo-partia har LOT-nummera FVG 7561, FVG 8413, FVG 8414, FVG8415, eller FVG8995.

Folk med slike pennar bør ikkje stoppe behandling utan å snakke med legen, måle blodsukkernivået sitt hyppigare dersom symptom oppstår uventa, og blir bedne om å ta kontakt med Novo Nordisk for å få bytt ut sylinderampullehaldaren.

