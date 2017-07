Regjeringa har fått inn 11.000 i frivillig skatt 

Det var finansminister Siv Jensen (Frp) som bad skatteetaten etablere ei ordning for frivillig innbetaling av ekstraordinær skatt. Etter at ordninga blei lansert 20. juni, har det komme inn 11.000 kroner ifølgje tal Nettavisen har henta inn frå Skattedirektoratet.

Ordninga er blitt sett på som eit stikk frå regjeringa til Arbeidarpartiet, sidan forslaget kom kort tid etter at Ap-leiar Jonas Gahr Støre sa at det er djupt urimeleg at nokon med hans økonomi får skattekutt.

– Problemet i Noreg og svært mange andre land er ikkjeat folk manglar moglegheita til å betale meir skatt enn dei må, men at nokon snikjer seg unna og overlèt rekninga til andre, har Arbeidarpartiets finanspolitiske rådgivar Harald Jacobsen sagt om ordninga.

Ifølgje han har det kosta Finansdepartementet rundt 50.000 kroner å etablere skatteordninga.

– Så då er det framleis 39.000 kroner igjen før ordninga går i null. Om dei ikkje har større forventningar, så verkar å vere dette som ein valgkampjippo. Det er mest berre pinleg, seier Jacobsen.

Finansminister Siv Jensen innrømmer at dei ikkje forventar stor pågang.

– Vi har ikkje talfesta noka forventning til kor mykje folk er villig til å betale inn utover det skattebeløpet dei er pålagt, men vi trur ikkje det kjem til å summere seg opp til veldig høge beløp, skriv Jensen (Frp).

