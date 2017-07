Sp vil innføre slangeforbodet igjen

Etter 40 år med forbod lettar regjeringa på reglane frå 15. august og tillèt at enkelte slangar, øgler og skjelpadder kan vere kjæledyr. Den liberaliseringa kan bli kortvarig, skriv Klassekampen.

Dersom Trygve Slagsvold Vedum får bestemme etter valet til hausten, skal slangane igjen på forbodslista. Han ser for seg ei reversing av vedtaket frå regjeringa allereie frå årsskiftet.

– Vi er for slangefrie bygardar og ulvefrie bygder, seier Sp-leiaren, som også sa nei til tilrådinga frå Mattilsynet om å lempe på reglane då han var landbruksminister i den raudgrøne regjeringa.

Eitt av argumenta for den kommande endringa, er at det blir anslått at tusenvis av reptil allereie blir haldne ulovleg som kjæledyr. Dette dyrehaldet «har uheldige konsekvensar for både dyrevelferd, dyrehelse og kanskje humanhelse», meiner Mattilsynet. Blant anna kan eigarar vegre seg for å oppsøkje veterinær. Det argumentet held ikkje for Vedum.

– Vi gjer det ikkje lovleg å råkøyre fordi mange bryt fartsgrensa, seier han.

(©NPK)