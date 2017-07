Stor skogbrannfare fleire stader i landet

Meteorologane åtvarar om stor skogbrannfare dei neste par dagane.

– Grunnen til at det er større skogbrannfare akkurat no, er rett og slett at det har vore lite nedbør ei stund austafjells. Vi ventar ikkje noko betydeleg nedbør før laurdag, og vi satsar på at det er nok til at skogbrannfaren er over etter det. Men inntil vidare er det sendt ut varsel til ut fredagen, seier statsmeteorolog Eldbjørg Moksnes til NTB.

Meteorologen ber folk ta omsyn til at det er tørt, og vere forsiktig med grill og open eld.

– Ein skal vere forsiktig med open eld og eingongsgrill, seier Moksnes.

