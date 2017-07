TØI: Førarlause bilar kan gi meir trafikk

Mens regjeringa ikkje vil ha fleire bilar i byområda, kan teknologi som gjer sjåføren overflødig, gi motsett resultat, melder NRK . Dette kjem fram i ein ny rapport frå Transportøkonomisk institutt (TØI). Nye løysingar kan nemleg føre til at folk vel personbil i staden for kollektivreiser.

– Alt avheng av prisen. Blir den nye teknologien billig, vil trafikantane i større grad velje bort kollektivtransport, seier TØI-forskar Jørgen Aarhaug. Han seier rapporten inneheld verdifull informasjon for avgjerdstakarar, sjølv om det er stor uvisse knytt til funna.

Une Bastholm i Miljøpartiet Dei Grøne seier teknologiske nyvinningar er viktige for det grøne skiftet, men vil ha tydelegare grøne politiske val.

– I staden for å ruste opp jernbanen, styrke busstilbodet, gjere gang- og sykkelvegar trygge og sikre ladenett for elbilar over hele landet, bruker regjeringa pengar på breiare motorvegar som skaper meir farleg utslepp.

Morten Stordalen (Frp) i transportkomiteen på Stortinget avfeiar kritikken.

– Vi trur at ny teknologi vil gjere bilane meir utklippsfrie, og det er derfor vi jobbar for å byggje ny og betre veg – fordi det kjem til å bli fleire bilar med åra.

