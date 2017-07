Togstasjonen i Drammen stengd etter funn av mistenkjeleg gjenstand

Bane Nor skriv på Twitter at det er snakk om funn av ein mogleg handgranat i ei søppelkorg. Bombegruppa til politiet er på staden for å vurdere situasjonen, skriv politiet på Twitter.

Politiet fekk melding om funnet i 13.30-tida onsdag. Dei rykte raskt ut til stasjonen med fleire patruljar og evakuerte området, ifølgje Drammens Tidende .

Ved 14.20-tida blei eit større område på Strømsø torg evakuert. Det blei også fleire kafear og spisestader i området. Politiet på staden har fått ordre om væpning og har på seg skotsikre vestar og hjelmar, skriv Drammens Tidende.

Ifølgje avisa skal gjenstanden vere plassert på ei søppelbøtte på perrongen. Det ukjent om granaten er ekte eller falsk, og han blir undersøkt no av ekspertar i politiet. Stasjonen er stengd til gjenstanden er fjerna, opplyser politiet i Sør-Aust på Twitter.

Ifølgje Bane Nor er all togtrafikk forbi Drammen stasjon stoppa, og dermed blir det forseinkingar.

– På Drammen stasjon har det kome ein bombetrussel som har gjort at vi har fått beskjed om å ikkje køyre inn på stasjonen. Vi har menneske som står i tog på utsida av Drammen akkurat no, som ventar på å komme gjennom Drammen stasjon, opplyser kommunikasjonsrådgivar Håkon Myhre i NSB til NTB.

Konduktørleiar Ola Kollerud ved stasjonen fortel til VG at NSB har bestilt bussar for å erstatte toga.

(©NPK)