Ap-politikar kan bli ekskludert etter utbrot mot Listhaug

Bjørndal kom med karakteristikken av innvandrings- og integreringsministeren i eit innlegg på Facebook denne veka. Han skreiv også at Listhaug var «rasismen sitt fyrtårn» og at ho har «nynazistar som heiagjeng».

I ettertid har Bjørndahl ifølgje Agderposten søkt om permisjon frå alle verv det neste året. Han forklarer at innlegget blei fjerna etter ti minutt.

– Eg skjønte fort at det var å gå for langt å samanlikne Listhaug med Goebbels. Eg beklagar det, og valde derfor å ta det bort, seier han og forklarer at han oppfattar retorikken og politikken til Listhaug som svært splittande.

Arbeidarpartiet sentralt skal vurdere saka, ifølgje Nettavisen .

– Vi tar avstand frå ytringane hans. Det er ikkje i tråd med det vi som parti meiner. Vi har gitt han skriftleg åtvaring for liknande ytringar tidlegare. Vi tar til etterretning at han søkjer permisjon frå politiske verv. I samråd med fylkespartiet har vi sett i gang ein prosess der vi vurderer ytterlegare tiltak – medrekna eksklusjon, seier partisekretær Kjersti Stenseng.

Bjørndal var leiar i Arendal Arbeiderparti i perioden 2006–2009. Han har vore medlem av Arendal bystyre sidan 2003.

