Barnejakker klarte ikkje testen frå Forbrukarrådet

Éi jakke blir meldt inn for ulovleg nivå av giftstoff og tre for villeiande marknadsføring.

Forbrukardirektør Randi Flesland meiner jakka av merket Fix, som bestod testen, viser at det er fullt mogleg å lage barneklede utan fluorinnhald. Ho appellerer til produsentane om å kutte giftstoffa.

– Vi tar opp fluorstoffa frå miljøet. Dei blir sakte brotne ned, og blir lagra i kroppen. Stoffa kan gi alvorlege følgjer som kreft, spontanabort og fosterskadar, seier ho.

Laboratorietestar avdekte at ei jakke frå Stormberg hadde så høgt fluorinnhald at det er ulovleg etter at grenseverdiane blei søkkte i 2014. Saka er no meldt inn for Miljødirektoratet.

– I den fant vi ulovlege mengder skadelege stoff, slik at den faktisk er forboden å produsere i dag. Dersom dei ikkje kan bevise at jakka er produsert for over tre år sidan, er det også forbode å selje den, seier Flesland.

Stormberg seier jakka kom godt ut i testar som er gjennomført i uavhengige laboratorium tre år på rad. Dei er derfor overraska over at jakka ikkje tilfredsstilte krava.

– Vi har bede Forbrukarrådet sende over sin laboratorietest og identifikasjonsnummer på jakka slik at vi kan avdekkje kva som har skjedd i dette tilfellet. Testane som er utført ved kvar produksjon, viser at jakkene både er langt innanfor krava styresmaktene har, og tilfredsstiller Stormbergs strenge krav til kjemikaliebruk, seier kommunikasjonssjef Petter N. Toldnæs.

Forbrukardirektøren er også sterkt kritisk til Bergans, Didrikson og Kaxs. Jakkene deira inneheldt fluor, sjølv om dei var merkt med å ikkje innehalde stoffet.

– Dei var innanfor grenseverdiane som gjeld. Men om det står at produktet ikkje inneheld fluorheldige stoff, så må det vere sant, seier ho.

Forbrukarrådet meiner strengare regulering har gitt noko forbetring i marknaden, men ber regjeringa om å gjere meir for å nå målet om at giftstoffa skal bli fjerna frå kvardagen til folk.

(©NPK)