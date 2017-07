Foreslår Oslo-gebyr for lastebilar på inntil 50.000 kroner

Ifølgje NRK har Bymiljøetaten i Oslo sendt eit forslag ut på høyring som inneber at det blir oppretta såkalla lågutsleppssoner. Forureinande køyretøy må betale eit gebyr via ein app, på nett eller frå automatar for å kunne køyre innanfor desse sonene.

Det blir foreslått ein døgnpris på 300 kroner og årspris på 25.000 kroner for lastebilar under 12 tonn. For køyretøy over 12 tonn blir prisen det dobbelte. Nyare køyretøy med låge utslepp slepp gebyr.

– Byrådet set helsa til folk først, og vi har store problem med dårleg luft i Oslo. Det er dei tunge køyretøya med eldre motorar som forureinar verst, derfor byrjar vi med dei, seier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Ifølgje Bymiljøetaten er det registrert 20.000 tunge køyretøy i Oslo og Akershus som truleg må rekne med gebyr. Målet er å få lågutsleppssona på plass allereie til vinteren.

– Vi er skeptiske til denne typen gebyrlegging som trafikkregulerande tiltak. Våre medlemmer køyrer ikkje for moro skuld, men for å levere varer til butikkane, seier rådgivar Knut Gravråk i Norges Lastebileier-Forbund.

Gebyra i lågutsleppssona kjem i tillegg til miljødifferensierte prisar i bomringen.

