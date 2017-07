Gjenreisinga av Trollpikken er i full sving

Eit storstilt apparat er sett i gang etter at turistattraksjonen blei vandalisert for to veker sidan. Torsdag blei det sett opp stillas, og materialar blei flogne inn med helikopter. Arbeidarar gjekk i gang med å sveise saman ei stålramme som skal brukast til å heise Trollpikken på plass.

Ifølgje NTBs fotograf på staden blei det gjort testar utover torsdag ettermiddag for å sjå om ramma kunne bere og løfte steinen. Truleg blir Trollpikken ikkje prøvd heva på plass før fredag formiddag.

(©NPK)