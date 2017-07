Lyttartap for dei store kanalane ved overgang til dab

Radiotal frå Kantar TNS viser at den såkalla FM-sløkkinga har kosta dei store kanalane mange lyttarar. Talet på lyttarar som «var innom» NRK P1 dagleg fall med 123.000 lyttarar eller 8 prosent – frå 1,517 millionar til 1,394 millionar – frå veke 24 i fjor til same veke i år, skriv VG . I mellomtida har dei nasjonale kanalane blitt flytta frå FM til dab i fleire fylke, men ikkje i den folkerike hovudstadsregionen.

– Overgangen frå FM-radioar til digital lytting, krev mykje av brukaren. Vi ser ein nedgang i regionane der FM-nettet blir sløkt – like etter sløkkinga. Men vi ser også at lyttarane kjem tilbake etter kvart, seier fungerande radiosjef Ole Jan Larsen i NRK. Han peikar og på at det er fleire kanalar å velje i på dab og at det derfor er naturleg at dei største kanalane går noko ned.

Larsen får følgje av Knut-Arne Futsæter, som er forskingsleiar for medium i Kantar TNS. Han synest ikkje det er grunn til å fortvile over nedgangen i lyttartal, dekning og lyttetid for dei største radiokanalane.

– Dette er som forventa, også mykje på grunn av dei mange nisjekanalane som et ein større del av kaka.

FM-sløkkinga omfattar førebels berre dei nasjonale FM-kanalane blir sløkt. Snautt 200 lokalradiostasjonar får fortsette å sende i det gamle nettet ut 2021.

