Ny rekord: 28 millionar i bompengar kvar dag

Regjeringa har rekna ut at staten kjem til å få inn 10,2 milliardar kroner i bompengar i år, skriv Stavanger Aftenblad . Det blir 27,9 millionar kroner om dagen. Utrekningane kjem fram i eit skriftleg svar til stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

Det er tre millionar kroner meir enn 2013-rekorden. Men sidan den gong har talet på bilar registrert i Noreg auka. Dermed betaler kvar bil i gjennomsnitt 200 kroner mindre i bompengar i året.

– La meg minne om at bilparken har auka kontinuerleg, slik at innbetalte bompengar per bilist i snitt er lågare i 2017 enn i 2013, påpeiker Solvik-Olsen i sitt svar til Pollestad.

Solvik-Olsen skriv også at samferdselsbudsjettet har auka frå rundt 41 milliardar i 2013 til rundt 63 milliardar i 2017. Bilistane betaler samla sett mindre i bilrelaterte avgifter no samanlikna med 2013, og ein rekke prosjekt har fått auka statlege løyvingar.

Nasjonal transportplan (NTP) legger til grunn om lag 131 milliardar kroner i bompengar for åra 2018–2029. Det svarar til 10,9 milliardar årleg.

Svaret frå Solvik-Olsen er eitt i ein rekke spørsmål frå Senterpartiet om bompengar.

