Rekordhøg sjømateksport i første halvår

I løpet av dei seks første månadane i år er 1,3 millionar tonn sjømat eksportert til ein verdi av 46,3 milliardar kroner. Det er ein auke i volum på 4 prosent og ein auke i verdi på 9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Tala er henta frå Noregs sjømatråd.

Laks trekker opp

– Første halvår er prega av rekordhøge prisar for laks. Framleis auke i etterspørselen i kombinasjon med redusert tilbod av laks globalt er årsaka til prisveksten, seier analytikar Paul Aandahl i Noregs sjømatråd.

Laks stod for 31,5 milliardar av eksportkronene. I løpet av perioden er det eksportert 451.000 tonn. Volumet har halde seg på same nivå som første halvår i 2016, men verdien har auka med 13 prosent. I juni var gjennomsnittsprisen for heil, fersk norsk laks 68,80 kroner per kilo, mens den i juni i fjor var 65,36 kroner.

Klippfiskeksporten har auka med 19 prosent til 42.000 tonn, og verdien har auka med 14 prosent. Makrelleksporten er redusert i volum med 6 prosent til 97.000 tonn, mens verdien har auka med 3 prosent.

Av fersk og fryst torsk er det eksportert høvesvis 54.000 og 39.000 tonn i første halvår. Eksporten av den fryste torsken er redusert med 4 prosent, mens verdien har halde seg på same nivå. Eksporten av fersk torsk har auka med 7 prosent, og verdien er auka med 10 prosent.

Skaldyr trekker ned

Kongekrabbeeksporten har sokke med 27 prosent til 706 tonn. Verdien fall med 14 prosent. Eksporten av reker fall med 14 prosent til 4.000 tonn, og verdien fall med 19 prosent.

Eksporten av aure har fall med 56 prosent til 16.600 tonn i første halvår, og verdien har sokke med 31 prosent. Dei største ørretkundane er Japan, USA og Hviterussland. Eksporten av sild har fall med 11 prosent, til 124.000 tonn. Verdien fall med 3 prosent.

